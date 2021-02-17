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В Ленинском районе Кемерова рухнули строительные леса

17 февраля 2021 в 15:45

Очевидцы опубликовали видео с места ЧП.

17 февраля в Кемерове на Ворошилова рухнули строительные леса. Об этом сообщили очевидцы, они же опубликовали в Сети видео с места происшествия.

По их словам, обрушение лесов произошло «от ветра». Как уточняет автор ролика, из-за ЧП произошёл обрыв проводов. На месте работали спасатели.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области подтвердили, что специалисты получили сигнал о случившемся и выезжали на место ЧП. Их помощь не потребовалась. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

 

 

 

Видео: vk.com/6ryk.kemerovo


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