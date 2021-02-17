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Соцсети: в Прокопьевске возле ТЦ сверстницы жестоко избили девочку

17 февраля 2021 в 16:19

СК проверит данные о возможном преступлении.

В Сети появилась информация, что 15 февраля возле ТЦ в Прокопьевске три девочки жестоко избили сверстницу, в результате у пострадавшей диагностировали различные травмы.

Автор поста отметил, что участникам конфликта 12 лет и они ходят в школу бокса. Он также сообщил, что избиение школьницы снимали на видео.

После публикаций в интернете Следственный комитет организовал доследственную проверку. Следствию предстоит проверить все доводы, изложенные в информации.

«Если такой факт имел место, то проанализировать причины и условия, способствовавшие такому поведению подростков. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.


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