Соцсети: в Прокопьевске возле ТЦ сверстницы жестоко избили девочку

СК проверит данные о возможном преступлении.

В Сети появилась информация, что 15 февраля возле ТЦ в Прокопьевске три девочки жестоко избили сверстницу, в результате у пострадавшей диагностировали различные травмы.

Автор поста отметил, что участникам конфликта 12 лет и они ходят в школу бокса. Он также сообщил, что избиение школьницы снимали на видео.

После публикаций в интернете Следственный комитет организовал доследственную проверку. Следствию предстоит проверить все доводы, изложенные в информации.

«Если такой факт имел место, то проанализировать причины и условия, способствовавшие такому поведению подростков. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.