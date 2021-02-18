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Шерегеш признан лучшим курортом для катания на сноуборде в России

18 февраля 2021 в 09:37

Первое место с ним разделил сочинский «Роза Хутор».

Любители активного отдыха назвали самые любимые места в России для катания на сноуборде. Согласно опросу туристического портала «ТурСтат», в число любимых у россиян мест для отдыха и тренировки вошли такие курорты как СТК «Шерегеш» и сочинский «Роза Хутор» — оба набрали по 16% голосов.

В топ-10 также вошли Свияжские холмы в Татарстане (10%), подмосковные курорты Сорочаны и Волен-Степаново  (по 9%), Хибины в Мурманской области (8%), Эльбрус в Кабардино-Балкарии (7%), Игора в Ленинградской области (6%), Домбай в Карачаево-Черкесии и Гора Белая в Свердловской области (по 5%).

Отмечается, что сноубордингом в стране увлекается более 3 млн человек, а российские спортсмены регулярно побеждают в соревнованиях мирового уровня.


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