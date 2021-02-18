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Власти Прокопьевска прокомментировали инцидент с избиением школьниц

18 февраля 2021 в 10:37

По информации очевидцев, драка произошла 15 февраля.

В администрации Прокопьевска прокомментировали инцидент, произошедший 15 февраля. Об этом сообщает Газета Кемерова.

Напомним, ранее в соцсетях появилась информация об избиении тремя девочками сверстницы, после чего пострадавшая попала в больницу.

Выяснилось, что все участницы происшествия — ученицы тырганских школ. Сейчас образовательные учреждения выясняют обстоятельства произошедшего, работают с учащимися и их родителями.

«По данному факту полиция проводит расследование. По окончании расследования материал о привлечении родителей учащихся к административной ответственности за ненадлежащее воспитание детей будет направлен в Комиссию по делам несовершеннолетних города Прокопьевска», — приводит издание официальное сообщении мэрии.

В школах города организована профилактическая работа по предупреждению противоправных действий: совместно с инспекторами ПДН, Комиссией по делам несовершеннолетних проводятся советы профилактики, тематические классные часы, родительские собрания. Со сложными детьми и семьями, испытывающими трудности, работают не только педагоги, но и социальные психологи.

При этом власти обращают внимание, что работать с детьми должны не только школы, но и сами родители. Именно они несут ответственность за воспитание своих несовершеннолетних детей.


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