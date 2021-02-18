Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 18 февраля

Скончался один пациент.

По данным на утро 18 февраля в Кемеровской области выявили 70 новых случаев заражения COVID-19.

«Кемерово — 19, Междуреченск — 11, Новокузнецк — 7, Мыски — 6, Прокопьевск — 5, Белово — 4, Промышленновский округ — 3, Анжеро-Судженск — 2, Ленинск-Кузнецкий — 2, Осинники — 2, Калтан — 1, Краснобродский — 1, Тайга — 1, Крапивинский округ — 1, Ленинск-Кузнецкий округ — 1, Мариинский район— 1, Новокузнецкий район— 1, Таштагольский район— 1, Тяжинский округ — 1», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Скончался один пациент.

У женщины 1941 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сердечно-сосудистой патологии и заболевания центральной нервной системы. Она проживала в Междуреченске.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 31 035 случаев коронавируса: 542 человека получают медицинскую помощь, 29 943 выздоровели, а 550 скончались.