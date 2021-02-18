Кузбасский школьник оказался сторонником запрещённой экстремистской организации

За это парень ответит рублем.

В Кемеровской области выявлен сторонник запрещенной организации «АУЕ». Им оказался 17 летний ученик одной из кемеровских школ.

Напомним, в августе 2020 года решением Верховного суда по иску Генпрокуратуры общественное движение «Арестанское уголовное единство» («АУЕ») признано экстремистской организацией. Его деятельность запрещена на всей территории России. Теперь граждане, которые предпримут попытку создания ячейки «А.У.Е.», ответят перед законом по статье 282.2 УК РФ – «Организация деятельности экстремистской организации». По этой же статье привлекут и тех, кто будет участвовать в деятельности «А.У.Е.». Тем и другим грозит уголовная ответственность – до 6 лет лишения свободы. Запрещена даже демонстрация символики движения – это восьмиконечная звезда в черно-белой цветовой гамме. За ее демонстрацию предусмотрена административная ответственность.

Несмотря на это парень позиционировал себя сторонником запрещенной экстремистской организации «АУЕ». По этой причине активно публиковал в своих социальных сетях ее символику. Теперь за свои экстремистские взгляды он ответит рублем

«В отношении молодого человека был составлен административный протокол по статье 20.3 КоАП РФ – «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами». Комиссия по делам несовершеннолетних территориального управления Центрального района города Кемерово назначила правонарушителю штраф в размере 1000 рублей», — сообщает телеграм-канал «Кузбасс без экстремизма».