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В Белове неизвестный ворвался в дом пенсионерки и избил её

18 февраля 2021 в 14:34

Ко всему прочему, он ограбил женщину.

В Белове 25-летний ранее судимый мужчина ворвался в дом местной жительницы и ограбил её. Инцидент произошёл в октябре 2020 года.

Пенсионерка сообщила в полицию, что на неё напали дома, избили и похитили мобильный телефон и телевизор. Общая сумма ущерба составила 19 000 рублей.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Он стал фигурантом уголовного дела. Полицейские выяснили, что злоумышленник увидел приоткрытую дверь жилища пенсионерки, проник внутрь и, ударив женщину по лицу, ограбил», — сообщили в ГУ МВД Кузбасса.

Сейчас уголовное дело направлено на рассмотрение в Беловский городской суд. Фигурант заключен под стражу. Ему грозит до семи лет лишения свободы.


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