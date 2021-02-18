Власти Кемерова рассказали, что строят около «Лазурного»

Горожане стали интересоваться, заметив подготовительные работы на площадке.

В настоящее время на участке около спортивного комплекса «Лазурный» начали проводить подготовительные работы к строительству объектов культурного кластера. Как сообщили в администрации Кемерова, в данный момент специалисты занимаются выемкой грунта для устройства котлована и уже забиты тестовые сваи.

Строительство культурно-образовательного и музейного-выставочного комплекса («Квартал искусств») в Центральном районе города Кемерово, на земельном участке с кадастровым номером 42:24:0501002:9248, включает в себя: театр оперы и балета; музейный комплекс — филиал Государственного Русского музея»; Кузбасский центр искусств.

«Фондом проектов социального и культурного назначения «Национальное культурное наследие», совместно с проектными компаниями из России и Австрии, завершена работа по разработке архитектурной концепции будущих объектов строительства и принята на общественном обсуждении 11.11.2020», — рассказали мэрии.

Сейчас проектировщики занимаются корректировкой технико-экономических показателей будущих объектов строительства, в связи с чем объём финансирования на строительство находится в стадии формирования.

«Все работы по строительству объектов квартала искусств будут выполняться в соответствии с проектной документацией, разработанной в соответствии с действующими нормами строительного производства, градостроительного кодекса Российской Федерации и иными нормативными актами, исключающими создание неудобств как для жителей города Кемерово, так и для различных предприятий и компаний, расположенных на его территории», —заверили в администрации.