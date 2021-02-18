В Кемерове на линию вышли б/у троллейбусы из Москвы

Их пустят по маршруту №12.

В столице Кузбасса вышли на линию троллейбусы, прибывшие из Москвы. Как сообщили в администрации города, курсировать начали 5 из 20 троллейбусов, прибывших из Москвы осенью 2020 года.

Модели «Садко» и «Мегаполис» будут курсировать по маршруту № 12 («Ж/д вокзал — Сельская больница»). Для удобства водителей и пассажиров специалисты Кемеровской электротранспортной компании установили в них системы видеонаблюдения и навигационное оборудование.

«Это низкопольные троллейбусы, что не будет проблемой для маломобильных горожан. В транспорте просторный салон, электронные табло и аудиосистема объявления остановок. В салоне 24 места для сидения, а всего троллейбус вмещает 119 пассажиров. Максимальная скорость его составляет 60 километров в час, а максимальная длина пути при движении автономным ходом достигает 200 метров», - рассказали в мэрии.

Отмечается, что троллейбусы не новые, поэтому техническое состояние тщательно проверяется и на линию троллейбусы выпускаются поэтапно.

Фото: администрация Кемерова.