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В суде озвучены новые подробности трагедии в «Зимней вишне»

19 февраля 2021 в 09:52

Охранник сообщил, что пытался запустить оповещение о пожаре вручную.

В Кемерове продолжаются слушания по уголовному делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня», унёсшем жизни 60 человек. Охранник торгового центра Сергей Антюшин озвучил новые подробности произошедшего.

В ходе судебного заседания охранник заявил, что пытался включить систему пожарного оповещения в ручном режиме, однако ни к какому результату это не привело.

«В районе 16:00 сработал пожарный извещатель. Я выждал несколько секунд, слышал, что оповещение не сработало в автоматическом режиме. Я начал нажимать кнопку ручного пуска. При этом я по мониторам видел, задымление пошло по зданию. Пробовал в ручном режиме нажимать кнопку пуска оповещения, ничего не срабатывало», – передает слова Сергея Антюшина ТАСС.

На суде подсудимый также сообщил, что на момент трагедии работал в ЧОП. Трудовой договор на работу в торговом центре он не подписывал, об обязанностях ему сообщили устно.

«Считаю, что со мной не были проведены достаточные занятия, инструктажи», – заявил он.

Бывшего охранника обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следствие считает, что подсудимый не выполнил свои обязанности и не оповестил посетителей о пожаре. Сам Антюшин вину не признаёт.


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