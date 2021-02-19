Житель Ленинска-Кузнецкого кочергой выгнал супругу на мороз

Буйного кузбассовца пришлось успокаивать силовикам.
В Ленинске-Кузнецком пьяный 43-летний мужчина кочергой выгнал на мороз свою 34-летнюю супругу. Для решения конфликта женщина вызвала правоохранителей.
Отмечается, что приезда помощи горожанке пришлось ждать на улице без верхней одежды.
«По предварительной информации, 43-летний супруг заявительницы после употребления спиртных напитков затеял скандал на почве ревности. В результате мужчина стал вести себя агрессивно, схватил кочергу и пригрозил женщине физической расправой», – рассказазли Росгвардии Кузбасса.
Прибывшие росгвардейцы успокоили и задержал дебошира. Для дальнейшего разбирательства его передали в полицию.
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