В Кузбассе родители школьников отсудили 750 тысяч у туроператора

Поездка сорвалась из-за коронавируса.

В Кузбассе Управление Роспотребнадзора подвело итоги судебной защиты прав потребителей за 2020 год. Об этом сообщает Газета Кемерова.

Всего по итогам года судами в пользу потребителей присуждено около 5 миллионов рублей.

В одном случае Рудничный районный суд Прокопьевска удовлетворил иск Роспотребнадзора в защиту группы туристов — школьников одной из кузбасских школ и классного руководителя. Они должны были отправиться в путешествие в Санкт-Петербург с 20 по 30 марта 2020 года.

«После заключения договора и до даты выезда произошли существенные изменения обстоятельств, из которых исходили стороны при заключении договора, связанные с участившимися по всей стране случаями заражения коронавирусной инфекцией, и принятыми в связи с этим нормативными правовыми актами как на территории Кемеровской области, так и г. Санкт-Петербурга. Поездка не состоялась», — цитирует издание комментарий областного ведомства.

Ответчиками по делу выступили туроператор ООО «КП» и турагент ООО «Туристическое агентство «Планета Путешествий». В результате исковые требования суд удовлетворил полностью. В пользу потребителей — родителей несовершеннолетних детей — с ООО «КП» взысканы денежные средства в сумме 750 400 рублей (по 30 000 рублей в размере стоимости путёвки на каждого, 400 рублей комиссия за денежный перевод).