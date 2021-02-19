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В Анжеро-Судженске две женщины тайком вынесли из квартиры пенсионерки холодильник

19 февраля 2021 в 15:52

83-летняя женщина обратилась в полицию.

В Анжеро-Судженске в полицию обратилась 83-летняя женщина. Пенсионерка пожаловалась, что неизвестные похитили из ее квартиры холодильник стоимостью около 20 000 рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были установлены и задержаны. Ими оказались две горожанки 34 и 38 лет.

«Одна из фигуранток ранее снимала у пенсионерки квартиру. Зная, что жилплощадь пустует, она предложила подруге совершить кражу — женщинам понадобились деньги на алкоголь. Женщины разбили окно, забрались внутрь и вынесли холодильник. Его они сразу же продали знакомому, который приехал к месту преступления на машине», - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Похищенный холодильник изъяли у покупателя и вернули законной хозяйке.

В отношении же задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Горожанкам грозит до шести лет лишения свободы, сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.


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