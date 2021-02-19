Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 19 февраля

Скончался один пациент.

По данным на утро 19 февраля в Кемеровской области выявили 68 новых случаев заражения COVID-19.

«Кемерово — 16, Междуреченск — 13, Новокузнецк — 13, Мыски — 6, Белово — 3, Осинники — 3, Анжеро-Судженск — 2, Берёзовский — 1, Калтан — 1, Киселёвск — 1, Полысаево — 1, Прокопьевск — 1, Беловский район — 1, Гурьевский округ — 1, Ижморский округ — 1, Кемеровский округ — 1, Промышленновский округ — 1, Тисульский район — 1, Топкинский округ — 1», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Скончался один пациент.

У мужчины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Новокузнецке.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировали 31 103 случая коронавируса: 520 человек получают медицинскую помощь, 30 032 выздоровели, 551 скончался.