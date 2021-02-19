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ГИБДД Кузбасса провела «шокирующую акцию» для водителей

19 февраля 2021 в 12:34

Инспекторы показывали водителям кадры ДТП с человеческими жертвами.

В Новокузнецке инспекторы ГИБДД провели социальную акцию для водителей. Местом проведения стала улица Транспортная — один из наиболее сложных участков дорожной сети, на котором находятся четыре регулируемых пешеходных перехода, три полосы для движения, кольцевая развязка и пересечение с трамвайными путями.

Нарушителям показывали, к чему может привести пренебрежение ПДД. Всех, кто проезжал на запрещающий сигнал светофора или отказывался уступать дорогу пешеходам, инспекторы останавливали, проверяли документы, а затем подвергали своеобразной шоковой терапии.

Инспекторы приглашали водителей в патрульный автомобиль, где им было предложено посмотреть, к чему может привести банальное «не уступил дорогу».

«Последствия бездумного поведения на дорогах были заключены в роликах с кадрами страшных дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием детей. Моменты автоаварий, запечатлённые видеорегистраторами, кадры последствий ДТП и человеческих жертв вызвали различные эмоции у участников акции. На кого-то произвели очень сильное впечатление, кого-то оставили равнодушными, а кто-то вообще отказался от просмотра», — рассказали в ГИБДД города.

По словам инспекторов, впоследствии нарушители признавались, что увиденное действительно заставляет задуматься о поведении на дороге.

 

Фото: https://vk.com/nvkzgibdd

 


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