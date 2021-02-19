В Кузбассе открылась современная генная лаборатория

Здесь, в том числе, будут проводить пренатальный и неонатальный скрининги.

В Кузбасской областной клинической больнице имени Беляева открылась современная генная лаборатория. Точнее, она существовала и ранее, но располагалась на площади 50 квадратных метров. На этой площади не только проводили различные исследования, но и велся прием врача-генетика.

Теперь генетическая лаборатория получила другое помещение, которое больше прежнего в шесть раз: его площадь составляет 300 «квадратов». В год здесь будут проводить более 140 тысяч исследований, а в дальнешем — с приобретением дополнительного оборудования и, скорее всего, увеличением штата, их количество еще возрастет.

Губернатор поставил задачу перед сотрудниками лаборатории поставлена задача обеспечить пренатальным скринингом, позволяющим на ранних сроках беременности выявить отклонения в развитии плода, все 100% будущих мам, тогда как в настоящее время охват составляет порядка 75%.

«Следить за здоровьем матери и ребёнка врачи могут уже на самых ранних этапах, в том числе при планировании беременности. Благодаря современным лабораторным исследованиям можно выявить генетические отклонения, а также вовремя устранить причины, которые могут помешать успешному завершению беременности», — сообщил Сергей Цивилёв на открытии лаборатории.

Кроме того, как пояснили в региональном министерстве здравоохранения, в Кузбассе только эта лаборатория проводит неонатальный скрининг — обследование всех новорожденных во всех роддомах Кемеровской области на выявление пяти наследственных болезней: фенилкетонурии, гипотиреоза, дисфункции коры надпочечников, галактоземии и муковисцидоза, что позволяет при раннем обнаружении назначить своевременное лечение ребенку. Причем все обследования проводятся в рамках программы обязательного медицинского страхования, то есть бесплатно. Новые площади лаборатории позволяют приобрести дополнительное оборудование и в будущем расширить список проводимых исследований детей и взрослых.

Фото: Министерство здравоохранения Кузбасса.