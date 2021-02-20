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Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 20 февраля

20 февраля 2021 в 12:47

Новых случаев смерти впервые за долгое время не зарегистрировано.

На утро 20 февраля в Кемеровской области ещё у 69 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 11, Новокузнецк — 9, Междуреченск — 7, Белово — 6, Ленинск-Кузнецкий — 5, Прокопьевск — 5, Мыски — 4, Анжеро-Судженск — 3, Полысаево — 3, Мариинский район — 3, Тяжинский округ — 3, Кемеровский округ — 2, Берёзовский — 1, Калтан — 1, Киселёвск — 1, Краснобродский — 1, Гурьевский округ — 1, Ижморский округ — 1, Крапивинский округ — 1, Промышленновский округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Новых случаев смерти впервые за долгое время не зарегистрировано.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировали 31 172 случая коронавируса: 496 человек получают медицинскую помощь, 30 125 выздоровели, 551 скончался.


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