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Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 21 февраля

21 февраля 2021 в 11:31

Скончался один пациент из Кемерова.

 На утро 21 февраля в Кемеровской области ещё у 67 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 21, Новокузнецк — 11, Междуреченск — 9, Анжеро-Судженск — 6, Мыски — 5, Белово — 3, Ленинск-Кузнецкий — 3, Кемеровский МО — 3, Новокузнецкий МР — 2, Чебулинский МО — 2, Тайга — 1, Гурьевский МО — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Скончался один пациент из Кемерова.

У мужчины 1979 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии печени и иммунодефицита.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировали 31 239 случаев коронавируса: 465 человек получают медицинскую помощь, 30 222 выздоровели, 552 скончались.


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