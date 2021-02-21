В Кемерове будут судить работницу магазина, продававшую алкоголь подросткам

Женщина неоднократно отпускала несовершеннолетним пиво.

В Кемерове в отношении продавщицы магазина, которая неоднократно продавала алкоголь несовершеннолетним, возбудили уголовное дело. Как рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области, о том, что женщина нарушает закон, стало известно сотрудникам ПДН отдела полиции «Южный».

«Выяснилось, что работница продала несколько бутылок пива 17-летнему юноше. Сама продавщица пояснила, будто забыла спросить у него паспорт, к тому же парень выглядел старше своих лет», - пояснили в ведомстве.

Оказалось, что ранее женщина уже привлекалась к административной ответственности за подобное нарушение. В итоге в отношении нарушительницы было возбуждено уголовное дело по статье 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции».

Теперь женщине грозит штраф в размере до 80 000 рублей либо исправительные работы на срок до 1 года.