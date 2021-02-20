В Новокузнецке воспитателей детсада заставили без страховки убирать снег с крыши

Инцидентом заинтересовались в прокуратуре.
В Новокузнецке воспитателей муниципального детского сада заставили без страховки убирать снег с крыши. Инцидент произошёл в детском саду № 188.
По данному факту проверку провели представители комитета образования и науки администрации южной столицы Кузбасса. Выяснилось, что работы по очистке кровли производили дворник и младшие воспитатели.
В результате с и. о. заведующей учреждения уже взяли объяснительную. Женщине уже вынесено дисциплинарное взыскание.
Прокуратурой области в связи с этим организована проверка исполнения законодательства об охране труда.
Напомним, очистку кровель должны проводить только специально обученные работники. При этом специалисты должны пройти все необходимые инструктажи по высотным работам.
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