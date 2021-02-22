Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 22 февраля

Новые случаи смерти не зарегистрированы.

По данным на утро 22 февраля в Кемеровской области выявили 68 новых случаев заражения COVID-19.

«Кемерово — 18, Новокузнецк — 15, Междуреченск — 9, Анжеро-Судженск — 5, Мыски — 4, Кемеровский МО — 4, Прокопьевск — 3, Белово — 2, Гурьевский МО — 2, Новокузнецкий МР — 2, Киселевск — 1, Краснобродский — 1, Беловский МР — 1, Мариинский МР — 1», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Новые случаи смерти не зарегистрированы.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировали 31 307 случаев коронавируса: 428 человек получают медицинскую помощь, 30 327 выздоровели, 552 скончались.