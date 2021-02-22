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В Кузбассе полицейские не среагировали на вызов и не предотвратили убийство

22 февраля 2021 в 16:33

Из-за бездействия правоохранителей в Кемерове жестоко расправились с  девушкой.

Кемерово сотрудники полиции проигнорировали вызов в дом, в котором позднее произошло убийство 23-летней девушки. Инцидент произошел в январе 2020 года.

Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте управления Следственного комитета России по Кемеровской области, два сотрудника полиции — начальник смены и старший оперативный дежурный дежурной части отдела полиции «Ленинский» — проявили халатность. Зарегистрировав сообщение, они не отправили группу на проверку поступившей информации. Им предъявлены обвинения.

«По версии следствия, в январе 2020 года обвиняемые, находясь на рабочем месте, получили сигнал, что в одной из квартир многоэтажного жилого дома в Ленинском районе областного центра драка, слышны крики женщины о помощи. Полицейские зарегистрировали данное сообщение, однако халатно отнеслись к своим должностным обязанностям и не отправили группу на проверку данной информации», — говорится в сообщении СК.

Отмечается, что обвиняемые не сотрудничали со следствием и вину свою не признали. Уголовное дело передано в суд. Мужчина, убивший сожительницу, в итоге был задержан на месте преступления.


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