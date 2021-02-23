Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 23 февраля

Число умерших достигло 553.

На утро 23 февраля в Кемеровской области ещё у 68 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Новокузнецк — 17, Кемерово — 16, Междуреченск — 12, Мыски — 4, Анжеро-Судженск — 3, Белово — 2, Прокопьевск — 2, Гурьевский МО — 2, Калтан — 1, Ленинск-Кузнецкий — 1, Киселёвск — 1, Осинники — 1, Юрга — 1, Беловский МР — 1, Промышленновский МО — 1, Топкинский МО — 1, Тяжинский МО — 1, Яйский МО — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Скончался один пациент из Новокузнецка.

У мужчины 1953 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировали 31 375 случаев коронавируса: 387 человек получают медицинскую помощь, 30 435 выздоровели, 553 скончались.