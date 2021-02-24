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Из Кемерова возобновят авиарейсы до Санкт-Петербурга

24 февраля 2021 в 09:47

Перелёты будут осуществляться на Boeing 737-800.

С 4 марта авиакомпания Nordwind Airlines возобновит прямые авиарейсы из Кемерова до Санкт-Петербурга.

Как сообщается в официальном аккаунте международного аэропорта Кемерова в Instаgram, Самолёты будут летать два раза в неделю

«Отличная новость! С 4 марта 2021 года авиакомпания Nordwind Airlines возобновляет выполнение авиарейсов по направлению Санкт-Петербург-Кемерово-Санкт-Петербург», — сказано в сообщении.

Отмечается, что перелёты будут осуществляться на Boeing 737-800.


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