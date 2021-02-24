Из Кемерова возобновят авиарейсы до Санкт-Петербурга

Перелёты будут осуществляться на Boeing 737-800.

С 4 марта авиакомпания Nordwind Airlines возобновит прямые авиарейсы из Кемерова до Санкт-Петербурга.

Как сообщается в официальном аккаунте международного аэропорта Кемерова в Instаgram, Самолёты будут летать два раза в неделю

«Отличная новость! С 4 марта 2021 года авиакомпания Nordwind Airlines возобновляет выполнение авиарейсов по направлению Санкт-Петербург-Кемерово-Санкт-Петербург», — сказано в сообщении.

Отмечается, что перелёты будут осуществляться на Boeing 737-800.