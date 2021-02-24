Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 24 февраля

Скончался ещё один пациент.

По данным на утро 24 февраля в Кемеровской области выявили 71 новый случай заражения COVID-19.

«Новокузнецк — 15, Кемерово — 13, Междуреченск — 10, Анжеро-Судженск — 5, Мыски — 5, Гурьевский округ — 3, Белово — 2, Ленинск-Кузнецкий — 2, Полысаево — 2, Прокопьевск — 2, Юрга — 2, Кемеровский округ — 2, Промышленновский округ — 2, Берёзовский — 1, Калтан — 1, Киселёвск — 1, Краснобродский — 1, Осинники — 1, Крапивинский округ — 1», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Скончался ещё один пациент.

У мужчины 1972 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, ожирения. Он проживал в Тисульском районе.

За весь период наблюдения в Кемеровской области выявили 31 446 случаев заражения COVID-19, из которых 30 508 пациентов выздоровели, а 554 — скончались. При этом лечение продолжают получать 384 человека.