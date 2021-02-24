В Кемерове возле подъезда многоэтажки произошла массовая драка (видео)

В ней также участвовала женщина.

Массовая драка произошла в Кемерове во дворе девятиэтажного дома на Ленинградском, 36.

По информации очевидцев, изначально в драке приняли участие три человека. Позже к ним присоединился четвёртый, который начал наносить удары ногой одному из конфликтующих. При этом ещё один горожанин попытался разнять их. Впоследствии к драке присоединилась женщина.

В пресс-службе Управления МВД России по городу Кемерово подтвердили, что правоохранители получили сигнал об этом происшествии.

«В Управление МВД России по городу Кемерово поступил сигнал о конфликте. Сотрудники полиции установили его участников, их опросили. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством», — пояснили изданию в ведомстве.

Предварительно, участниками драки стали рабочие, которые якобы скидывали снег без ограждений, и тот попал на авто, и местные жители.

Фото, видео: vk.com/inc_kuzbass