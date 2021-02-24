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В Кузбассе строят храм в память о жертвах пожара в ТЦ «Зимняя вишня»

24 февраля 2021 в 13:11

Он будет внешне напоминать Афонский храм в Москве.

В Гурьевске полным ходом идёт строительство храма в честь блаженной Ксении Петербургской. Он будет построен в память о жертвах пожара в «Зимней вишне». Отмечается, что храм будет внешне напоминать Афонский храм в Москве, по образу которого и разрабатывался проект.

Как сообщили в Кузбасской митрополии, Ранее местная жительница попросила митрополита Кемеровского и Прокопьевского Аристарха построить храм в память о своих родных — сыне Антоне и внуке Ратиборе, погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Митрополит благословил её, также поддержал просьбу женщины и Сергей Цивилёв.

В настоящее время уже вырыт котлован, он засыпан щебнем, залит бетонной подушкой, над которой выстроена арматура.

«750 метров арматуры безвозмездно предоставил гурьевский предприниматель Геннадий Сиренко. Щебень частично выделил директор ООО «ДСПК «Дорожник» Г. Г. Далакян. Приобретены необходимые строительные материалы. Завершение возведения храма планируется к празднованию 300-летия Кузбасса», — рассказали в митрополии.

Также будут благоустроены территории и установлено ограждение в рамках соглашения с администрацией Гурьевского округа.

 

Фото: Кузбасская митрополия.


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