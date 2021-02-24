Жительницу Полысаева сбила машина в день рождения

Пострадавшая торопилась за тортом.

Жительница Полысаева написала в соцсетях пост с благодарностью за помощь водителю, который ей помог. Как сообщает Сибдепо, женщину сбил автомобиль в её день рождения.

«У меня был день рождения, и я выбежала на минутку с работы за тортиком. Во дворе дома по улице Космонавтов, 82 меня сбила машина. Едущий следом водитель остановился и спросил о моём самочувствии, я ответила, что помощь, наверное, не нужна. Позже он попытался догнать сбившего меня человека, однако ему это не удалось. Хотелось бы найти обоих: и того, кто меня сбил, и того, кто помог», — цитирует портал сообщение в соцсетях.

Отмечается, что сведений о подобных происшествиях в ГИБДД Кузбасса не поступало.

«Скорее всего, женщина обошлась лёгкими травмами и за медицинской помощью не обратилась», — пояснили в дорожной полиции.