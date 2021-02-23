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Кемерово занимает одно из последних мест в конкурсе «Город России»

23 февраля 2021 в 14:15

Голосование проходит ежегодно.

На сайте Город-России.рф проходит ежегодное голосование на лучший город РФ по мнению самих жителей страны. Согласно правилам сайта, в конкурсе принимают участие столицы регионов России.

На данный момент столица Кузбасса занимает 81 место из 83 возможных. Примечательно, что Кемерово не был высоко в этом списке на протяжении всех 9 лет, что проходит конкурс. Лучший результат города — 42 место в 2017-м году.

На 23 февраля 2021 года в гонке лидирует Ставрополь с почти 45 тысячами голосов. Не исключено, что к концу голосования рейтинг столицы Кузбасса изменится.


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