Кемерово занимает одно из последних мест в конкурсе «Город России»

Голосование проходит ежегодно.

На сайте Город-России.рф проходит ежегодное голосование на лучший город РФ по мнению самих жителей страны. Согласно правилам сайта, в конкурсе принимают участие столицы регионов России.

На данный момент столица Кузбасса занимает 81 место из 83 возможных. Примечательно, что Кемерово не был высоко в этом списке на протяжении всех 9 лет, что проходит конкурс. Лучший результат города — 42 место в 2017-м году.

На 23 февраля 2021 года в гонке лидирует Ставрополь с почти 45 тысячами голосов. Не исключено, что к концу голосования рейтинг столицы Кузбасса изменится.