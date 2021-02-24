Житель Тайги притворился девушкой, чтобы выманить деньги у кавалера

В Кузбассе будут судить 16-летнего подростка.

16-летний житель Тайги предстанет перед судом за мошенничество. По данным ГУ МВД России по Кемеровской области, подросток совершил преступление в ноябре 2020 года. Тогда к сотрудникам полиции обратился 44-летний горожанин. Он сообщил, что неизвестная путём обмана похитила у него 3 000 рублей.

«Полицейские выяснили, что потерпевший в соцсети познакомился с девушкой из Новосибирска. После непродолжительной переписки собеседница предложила приехать к мужчине в гости, чтобы провести время вместе, и попросила на проезд 3000 рублей. Кузбассовец перечислил деньги, после чего интернет-возлюбленная прекратила общение с ним. Осознав, что стал жертвой обмана, мужчина обратился в полицию», - рассказали в пресс-службе ведомства.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался 16-летний племянник потерпевшего.

Теперь злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.