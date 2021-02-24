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Автобус придавил водителя к воротам на кузбасском угольном предприятии

24 февраля 2021 в 16:09

Следственный комитет проводит проверку.

ЧП произошло в Ленинске-Кузнецком. В феврале на территории угольного предприятия травмировался 55-летний водитель служебного автобуса.

По факту произошедшего Следственный комитет организовал проверку.

«Предварительно установлено, что в утреннее время пострадавший, получив наряд-путёвку, выгнал из гаражного бокса служебный автобус марки ПАЗ. Водитель оставил транспортное средство недалеко от ворот, при этом не поставил на стояночный тормоз, двигатель не заглушил. После чего водитель стал закрывать створки гаражного бокса, а в это время произошло самопроизвольное движение транспортного средства. В результате автобус придавил мужчину к воротам», — рассказали в СУ СК Кузбасса.

Прибывшие врачи скорой помощи госпитализировали пострадавшего в тяжёлом состоянии.

Теперь следователям предстоит изучить должностные инструкции, проверить, проходил ли водитель рабочий инструктаж по техники безопасности, а также соблюдались ли им эти требования. 


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