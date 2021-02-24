Жительница Междуреченска работала медсестрой в детсаду по поддельному диплому

Суд уже вынес ей приговор.

В Междуреченске суд вынес приговор 40-летней местной жительнице. Женщиу признали виновной по статье ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».

Так, работница дошкольного учреждения использовала поддельный диплом о среднем профессиональном образовании. Об этом стало известно в сентябре 2019 года после проверки прокуратуры. Проведённая экспертиза подтвердила фиктивность документа.

«Выяснилось, что в январе 2018 года женщину приняли на работу в детский сад на должность медсестры. Работодателю она предоставила диплом о среднем профессиональном образовании, где говорилось, что она якобы окончила медицинский колледж в Москве по специальности «сестринское дело». Однако на самом деле она там никогда не училась, это также подтвердили в учреждении», - рассказали в ГУ МВД Кузбасса.

В результате полиция возбудила уголовное дело. Суд назначил женщине три месяца ограничения свободы.