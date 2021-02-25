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В Кузбассе откроют ещё один прививочный пункт в ТЦ

25 февраля 2021 в 09:52

Он расположится в Прокопьевске.

Глава Прокопьевска Андрей Мамаев сообщил в соцсетях, что в город пришла новая партия вакцины «Спутник V».

«Партия, рассчитанная на 1 300 человек, распределена по прививочным пунктам в разных районах города. Они начнут работу с завтрашнего дня. Спрос на препарат велик, всё больше прокопчан делают выбор в пользу прививки. Всего вакцинированы уже 2 630 жителей города», — сообщил Андрей Мамаев.

Мэр также рассказал о новом пункте вакцинации, который откроют в торговом центре. Так, с 26 февраля для удобства горожан будет открыт уже шестой по счёту прививочный пункт. Он разместится на втором этаже ТЦ «Простор».

Глава города отметил, что записаться на вакцинацию можно в поликлинике по месту жительства, по единому номеру 122, через единый портал госуслуг или сайт vrach42.ru.

Он также напомнил адреса и телефоны уже действующих прививочных пунктов:

  • Поликлиника № 1 — ул. Институтская, 45, телефоны 69-83-92, 69-83-88;
  • Поликлиника № 2 — пр. Строителей, 7, телефоны 68-36-80, 69-32-53;
  • Поликлиника № 3 — ул. Городская, 116, телефоны 61-35-42, 61-35-84;
  • Поликлиника № 5 — ул. Латвийская, 26, телефоны 61-82-09, 61-86-06;
  • Поликлиника № 6 — ул. Союзная, 14, телефон 61-69-95.

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