В Кузбассе откроют ещё один прививочный пункт в ТЦ

Он расположится в Прокопьевске.

Глава Прокопьевска Андрей Мамаев сообщил в соцсетях, что в город пришла новая партия вакцины «Спутник V».

«Партия, рассчитанная на 1 300 человек, распределена по прививочным пунктам в разных районах города. Они начнут работу с завтрашнего дня. Спрос на препарат велик, всё больше прокопчан делают выбор в пользу прививки. Всего вакцинированы уже 2 630 жителей города», — сообщил Андрей Мамаев.

Мэр также рассказал о новом пункте вакцинации, который откроют в торговом центре. Так, с 26 февраля для удобства горожан будет открыт уже шестой по счёту прививочный пункт. Он разместится на втором этаже ТЦ «Простор».

Глава города отметил, что записаться на вакцинацию можно в поликлинике по месту жительства, по единому номеру 122, через единый портал госуслуг или сайт vrach42.ru.

Он также напомнил адреса и телефоны уже действующих прививочных пунктов: