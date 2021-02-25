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Прокопчанин до смерти избил знакомого из-за разбитого телефона

25 февраля 2021 в 10:35

А после попытался скрыть следы преступления.

29-летнему жителю Прокопьевского района предъявлено обвинение в убийстве знакомого. По данным следствия, в декабре 2020 года он избил 54-летнего мужчину до смерти, а после попытался скрыть следы преступления.

Инцидент произошёл в одном из частных домов. После тушения пожара спасатели обнаружили в доме тело хозяина. Однако, экспертиза показала, что мужчина умер насильственной смертью. Впоследствии также было установлено, что дом загорелся в результате умышленного поджога. В феврале 2021 года предполагаемый поджигатель был задержан.

«Следователю задержанный пояснил, что пришёл в гости к знакомому, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Хозяин дома попросил его помочь разблокировать сотовый телефон. Гость взял телефон в руки, но выронил его — телефон разбился. Недовольный хозяин начал предъявлять гостю претензии, что разозлило мужчину, и он избил приятеля. От полученных травм хозяин дома скончался на месте. Чтобы скрыть следы преступления, гость расплескал по комнатам легковоспламеняющуюся жидкость, а затем поджёг дом. Захватив телефон приятеля, он скрылся с места преступления», - сообщили в следственном управлении СК России.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. В ходе предварительного следствия всем действиям мужчины будет дана юридическая оценка. 


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