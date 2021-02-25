Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 25 февраля

Скончался ещё один пациент.

По данным на утро 25 февраля в Кемеровской области выявили 70 новых случаев заражения COVID-19.

«Кемерово — 13, Новокузнецк — 12, Междуреченск — 8, Белово — 4, Киселёвск — 4, Мыски — 4, Прокопьевск — 4, Анжеро-Судженск — 3, Гурьевский муниципальный округ — 3, Ленинск-Кузнецкий — 2, Осинники — 2, Кемеровский муниципальный округ — 2, Берёзовский — 1, Юрга — 1, Ижморский муниципальный округ — 1, Крапивинский муниципальный округ — 1, Мариинский район — 1, Новокузнецкий район — 1, Промышленновский муниципальный округ — 1, Тисульский район — 1, Топкинский муниципальный округ — 1», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Скончался ещё один пациент.

У мужчины 1961 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Он проживал в Междуреченске.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировали 31 516 случаев коронавируса: 384 человека получают медицинскую помощь, 30 577 выздоровели, 555 скончались.