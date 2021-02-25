Блог с тобой ›› Новости ›› В Междуреченске автобус сбил восьмилетнего маль...

В Междуреченске автобус сбил восьмилетнего мальчика

25 февраля 2021 в 12:19

Водитель проехал на запрещающий сигнал светофора.

Вечером 24 февраля в Междуреченске под колёса автобуса попал восьмилетний мальчик. ДТП произошло на пересечении проспекта Строителей и улицы Комарова.

«Предварительно установлено, что водитель автобуса ПАЗ, двигаясь по проспекту Строителей, проехал на запрещающий сигнал светофора, не предоставил преимущества и совершил наезд на пешехода, пересекавшего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора», - сообщили в ГИБДД Кузбасса.

В результате ДТП пешеход, мальчик 8 лет, был госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожного инцидента.


Читайте также

Content unnamed
Жительница Междуреченска работала медсестрой в детсаду по поддельному диплому
Content istock 1270634526 d 850
В Кузбассе откроют ещё один прививочный пункт в ТЦ
Content 1032147 600
Прокопчанин до смерти избил знакомого из-за разбитого телефона
Content
Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 25 февраля

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?