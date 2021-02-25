В Междуреченске автобус сбил восьмилетнего мальчика

Водитель проехал на запрещающий сигнал светофора.

Вечером 24 февраля в Междуреченске под колёса автобуса попал восьмилетний мальчик. ДТП произошло на пересечении проспекта Строителей и улицы Комарова.

«Предварительно установлено, что водитель автобуса ПАЗ, двигаясь по проспекту Строителей, проехал на запрещающий сигнал светофора, не предоставил преимущества и совершил наезд на пешехода, пересекавшего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора», - сообщили в ГИБДД Кузбасса.

В результате ДТП пешеход, мальчик 8 лет, был госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожного инцидента.