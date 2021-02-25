В Кузбассе утвердили медаль «300-летие образования Кузбасса»

Награждать этой медалью будут только один раз.

25 февраля депутаты парламента Кузбасса в первом и втором чтении приняли региональный закон «Об учреждении юбилейной медали «300-летие образования Кузбасса».

«Решение о награждении медалью принимается губернатором Кемеровской области — Кузбасса. Медаль вручается губернатором Кемеровской области — Кузбасса либо иными лицами по его поручению. Одновременно с медалью награждённому вручается удостоверение к ней. В случае награждения организации медаль и удостоверение к ней вручаются представителю организации», — отмечается в законопроекте.

При этом медалью планируют награждать граждан России и иностранных государств, лиц без гражданства, организации, в том числе общественные и религиозные. В документе уточняется, что её могут получить те, кто обеспечил государственной, общественно-политической, научной и другой деятельностью социально-экономическое развитие Кузбасса и рост благосостояния его населения, а также те, кто внёс большой вклад в популяризацию и повышение авторитета Кузбасса, укрепление межнациональных отношений, и имеет заслуги в развитии внешнеэкономических и международных связей.

Отмечается, что награждать этой медалью будут только один раз.

Изображение: zskuzbass.ru