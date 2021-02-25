53 тысячи кузбассовцев поставили вакцину от COVID-19

В регионе развёрнуты и работают также временные прививочные пункты.

В Кемеровской области 53 тысячи человек поставили вакцину от коронавруса. Такие данные в ходе очередного заседания парламента Кузбасса озвучил его председатель Вячеслав Петров.

По его словам, общая ситуация остаётся стабильной, количество заболевших каждый день не превышает 80, при этом вакцинация идёт полным ходом.

«Вакцинировано уже более 53 000 человек. В первую очередь это люди старшего поколения — их вакцинировано 23 725 человек. Всего в Кузбасс поступило 94 000 доз, запас вакцины достаточный», — сообщил председатель заксобрания.

Он также напомнил, что в регионе развёрнуты и работают также временные прививочные пункты — в Кемерове в ТЦ «Лапландия» и ТЦ «Север», в Новокузнецке — в ТЦ «Сити Молл» и ТЦ «Планета». В ближайшее время по одному прививочному пункту в ближайшее время также появится в торговых центрах Прокопьевска и Белова.