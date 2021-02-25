Опубликованы переговоры полиции в момент жестокого убийства кемеровчанки

Соседи неоднократно звонили правоохранителям, но помощи жертва так и не дождалась.

Набирает огласку резонансное дело 23-летней Веры Пехтелевой. Убийство произошло 14 января 2020 года в Кемерове. Однако общественность узнала о нём только недавно. По словам правозащитников, девушка погибла от руки своего бывшего парня в квартире на Ленинградском проспекте. При этом сотрудники полиции проигнорировали вызов.

В качестве ответчика по делу об убийстве фигурирует Владислав Канюс. Он был парнем убитой студентки из Киселевска. Когда отношения у пары не заладились, девушка решила расстаться и напоследок заехала к своему парню, уже бывшему, за вещами. Больше из квартиры Канюса она не вышла. Крики девушки слышал весь подъезд, столпившиеся у двери соседи несколько раз вызывали полицию. Избиение продолжалось на протяжении нескольких часов. В конце концов, очевидцам удалось ломом вскрыть железную дверь убийцы. Однако они опоздали – к тому моменту девушка уже была мертва.

В итоге двум сотрудникам полиции - начальнику смены и старшему оперативному дежурному дежурной части отдела полиции «Ленинский» предъявлены обвинения.

Видео и аудиозаписи переговоров кемеровских полицейских между собой и свидетелей убийства кемеровчанки Веры Пехтелевой с оператором 112 опубликовали vesti.ru. Ранее записи разговоров с оператором, но в текстовом виде, опубликовала правозащитница Алёна Попова, которая сейчас пытается придать дело огласке.

Звонок №1

ЖЗ: Алло, здравствуйте. Нам бы полицию вызвать, тут у соседей какая-то бойня происходит. Девушка орет, прям истерически. Дверь оттуда не открывается тоже. Туда уже долбятся все, кто может.

Оператор: Вызов сотрудникам полиции передали.

Звонок №2, на фоне звонка женский крики.

МЗ: Девушка, вот Вы слышите, как она орет там за дверью?

Оператор: Я что должна сделать-то?

МЗ: Где милиция б… ?

Оператор: Вы почему так разговариваете?

МЗ: А как мне дверь-то открыть? Там ее убьет сегодня б… !

Оператор: Полиция приедет. Не надо материться!

Спустя полтора часа, в последнем звонке соседи сообщили оператору, что им удалось вскрыть дверь самостоятельно. Однако девушка уже мертва. Оператор переключила звонящего на полицию и назначала сотрудников скорой помощи.

Отмечается, что родственники погибшей требуют более жёсткого наказания как для убийцы, так и для сотрудников полиции, которые не смогли оперативно помочь.