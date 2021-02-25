В Сети набирает популярность петиция с требованием более сурового наказания для убийцы 23-летней кемеровчанки

Петиция была опубликована на сайте change.org

В минувшие выходные в Сети появилась петиция с обращением в СК РФ, генеральную прокуратуру РФ, МВД РФ и МВД по Кемеровской области с требованием назначить 23-летнему мужчине из Кемерова, виновному в смерти 23-летней девушки, более суровое наказание. Петиция была опубликована на сайте change.org.

В тексте говорится, что в январе 2020 года в Кемерове на проспекте Ленинградском было совершено жестокое убийство студентки. Бывший парень 3,5 часа убивал девушку в квартире на проспекте Ленинградском. Несколько часов соседи, слышавшие крики, звонили в полицию, но полицейские не приезжали. В итоге соседи сами взломали ломом железную дверь, но девушка уже погибла. сообщают авторы петиции.

При этом убийцу судят не по статье «убийство, совершённое с особой жестокостью» с наказанием до 20 лет лишения свободы, а по более лёгкой части статьи 105 УК РФ.

«Несмотря на ходатайства, дело так и не было переквалифицировано. В обвинении написали, что он всего лишь несколько раз ударил жертву и задушил, а ведь он измывался над ней часами. Так что убийца может получить небольшой срок, да ещё выйти по УДО», — сказано в петиции.

Также в петиции требуется справедливого наказания для полицейских, которые не отреагировали оперативно за звонки соседей.

По данным на 15:00 25 февраля петицию подписали около 107 тысяч человек.