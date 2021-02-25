В центре Кемерова неизвестный напал на женщину и украл у нее коньки

Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Инцидент произошел ночью в Центральном районе Кемерова. Неизвестный напал на женщину. Злоумышленник ударил 36-летнюю горожанку по лицу, вырвал из рук сумку и скрылся.

Жертвой налётчика стала 36-летняя жительница столицы Кузбасса. Позже выяснилось, что налётчик похитил пару фигурных коньков, джинсы и набор косметических средств.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по горячим следам установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 34-летний местный житель», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Полицейские изъяли у него похищенное у потерпевшей имущество.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Грабёж». Ему грозит до 7 лет лишения свободы.