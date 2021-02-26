Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 26 февраля

Скончался ещё один пациент.

По данным на утро 26 февраля в Кемеровской области выявили 68 новых случаев заражения COVID-19.

«Кемерово — 20, Новокузнецк — 14, Междуреченск — 7, Анжеро-Судженск — 5, Белово — 2, Берёзовский — 2, Калтан — 2, Киселёвск — 2, Тайга — 2, Гурьевский округ — 2, Промышленновский округ — 2, Мыски — 1, Прокопьевск — 1, Юрга — 1, Кемеровский округ — 1, Мариинский район — 1, Прокопьевский округ — 1, Топкинский округ — 1, Яшкинский округ — 1», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Скончался ещё один пациент.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 31 584 случая коронавируса: 378 человек получает медицинскую помощь, 30 650 выздоровели, 556 скончались.