Власти Кемерова рассказали, когда уберут новогоднюю ёлку с площади Советов

Здесь уже появился поздравительный баннер с 8 Марта.

Кемеровчане обсуждают в соцсетях главную новогоднюю ель города. Об этом пишет Газета Кемерова.

«На площади Советов уже появился поздравительный баннер с 8 Марта, который странно смотрится на фоне новогоднего символа», - сообщает портал.

В мэрии города сообщили, что точной даты демонтажа ели пока нет.

В настоящее время горожане активно используют каток, который залили вокруг ёлки — в случае её демонтажа поверхность катка будет испорчена. В связи с этим было принято решение демонтировать ёлку, когда начнётся потепление.