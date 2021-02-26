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Начальник полиции Кемерова прокомментировал резонансное убийство 23-летней девушки

26 февраля 2021 в 13:32

По его словам, в ведомстве сделали соответствующие выводы.

26 февраля начальник Управления МВД России по городу Кемерово Владимир Шкурко выступил на заседании городского совета народных депутатов с докладом об итогах работы полиции в минувшем году. В ходе вступления он также прокомментировал ситуацию вокруг резонансного убийства 23-летней студентки.

С его слов, почти сразу после случившегося была проведена служебная проверка в отношении ряда должностных лиц, которые допустили халатность при поступлении сигнала. На основе ее выводов возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников полиции.

Как отметил Шкурко, ведомство не снимает с себя вины за то, что произошло, однако окончательную точку поставит суд.

«В феврале прошлого года, до ограничительных мер, были собраны все дежурные, до которых ещё раз был доведён алгоритм действия при поступлении сигнала. Но справочно могу сказать, что начальник отдела полиции «Ленинский» уже не работает в этом отделе, один из заместителей уволен — и это только то, что не коснулось уголовного преследования», — добавил начальник полиции.

Он также отметил, что правоохранители сделали соответствующие выводы.


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