В Кемерове мужчину убили детскими санками

Так закончилось застолье в общежитии.

В Кемерове сотрудники СК предъявили обвинение 36-летнему местному жителю, который до смерти забил собутыльника. По версии следствия, в январе текущего года двое мужчин выпивали в комнате одного из общежитий и поругались, когда потребовалось пойти за “добавкой”.

«В итоге кемеровчанин начал бить собутыльника всем, что под руку попадётся, после этого они успокоились и легли спать, а утром мужчина обнаружил, что приятель не подает признаков жизни. Прибывшие медицинские работники констатировали смерть потерпевшего, вызвали сотрудников правоохранительных органов. Подозреваемый был задержан», - сообщает СК.

Вину мужчина признает частично, утверждает, что, когда наносил удары, хотел успокоить приятеля. В ходе предварительного следствия обвиняемому будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.

При этом в СМИ появились кадры оперативной съёмки с места преступления и следственного эксперимента, на которых обвиняемый показывает, как бил друга детскими санками.