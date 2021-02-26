В Новокузнецке шестилетний мальчик наказал пьяного отца

Теперь мужчине грозит штраф.

Около шести утра в полицию южной столицы Кузбасса поступил звонок от местной жительницы, которая сообщила, что в такое раннее время встретила в автобусе маленького ребенка без сопровождения взрослых. Побеседовав с ним, женщина выяснила, что мальчик в полном одиночестве направляется на другой конец города.

На ближайшей остановке сотрудники ПДН сняли ребенка с автобуса и доставили в отдел.

«Выяснилось, что шестилетний путешественник ушел от отца. Накануне мужчина крепко выпил. Не желая оставаться дома с пьяным родителем, мальчик решил уехать к бабушке. Рано утром ребенок пришел на остановку и, дождавшись нужного автобуса, отправился в путь», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

В отношении отца мальчика составили протокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей, и теперь ему грозит штраф в размере 500 рублей.

До выяснения всех обстоятельств произошедшего ребенок помещен в социально-реабилитационный центр.