Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 27 февраля

Новых смертей не зарегистрировано.

На утро 27 февраля в Кемеровской области ещё у 67 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 24, Новокузнецк — 9, Междуреченск — 5, Кемеровский МО — 4, Анжеро-Судженск — 4, Мыски — 3, Гурьевский МО — 3, Промышленновский МО — 2, Таштагольский МР — 2, Яшкинский МО — 2, Белово — 2, Полысаево — 2, Краснобродский — 1, Прокопьевск — 1, Тайга — 1, Юрга — 1, Новокузнецкий МР — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Новых смертей не зарегистрировано.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрирован 31 651 случай коронавируса: 377 человек получают медицинскую помощь, 30 718 выздоровели, 556 скончались.