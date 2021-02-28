Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 28 февраля

Один пациент скончался.

На утро 28 февраля в Кемеровской области ещё у 72 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 18, Новокузнецк — 12, Междуреченск — 8, Анжеро-Судженск — 6, Таштагольский МР — 5, Ленинск-Кузнецкий — 4, Мыски — 4, Калтан — 2, Юрга — 2, Яшинский МО — 2, Киселёвск — 1, Полысаево — 1, Тайга — 1, Гурьевский МО — 1, Кемеровский МО — 1, Крапивинский МО — 1, Мариинский МР — 1, Промышленновский МО — 1, Топкинский МО — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Один пациент скончался.

У мужчины 1988 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне хронической патологии бронхолёгочной системы. Он проживал в Киселёвске.

С начала пандемии в Кузбассе зарегистрировано 31 732 случая коронавируса: 372 человека получают медицинскую помощь, 30 794 выздоровели, 557 скончались.