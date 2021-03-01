В Кузбассе родилась первая тройня в 2021 году

Семья получит материнский капитал.
В родильном доме Кузбасской областной детской клинической больницы им. Ю.А. Атаманова родилась первая в 2021 году тройня.
«27-летняя кемеровчанка родила два мальчика и девочку. Детей сразу поместили в отделение реанимации. Лео, Роман и Ангелина имеют рост от 42 до 45 сантиметров, а вес варьируется в пределах от 1740 до 2190 граммов», - сообщили в медучреждении.
Как сообщает пресс-служба администрации правительства Кузбасса, за рождение тройни семья получит матпомощь и памятные медальоны.
Фото: АКО
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