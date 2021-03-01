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В Кузбассе родилась первая тройня в 2021 году

01 марта 2021 в 09:54

Семья получит материнский капитал.

В родильном доме Кузбасской областной детской клинической больницы им. Ю.А. Атаманова родилась первая в 2021 году тройня.

«27-летняя кемеровчанка родила два мальчика и девочку. Детей сразу поместили в отделение реанимации. Лео, Роман и Ангелина имеют рост от 42 до 45 сантиметров, а вес варьируется в пределах от 1740 до 2190 граммов», - сообщили в медучреждении.

Как сообщает пресс-служба администрации правительства Кузбасса, за рождение тройни семья получит матпомощь и памятные медальоны.

 

 

Фото: АКО


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