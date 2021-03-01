В кемеровскую школу закупили неустойчивые парты и стулья

На это пожаловалась губернатору одна из жительниц д. Красная.

Жительница областного центра пожаловалась в паблике Сергея Цивилева на неустойчивые столы и стулья, которые закупили в кемеровскую школу №60 в деревне Красная, где учатся два ее ребенка. Об этом пишет газета «Кузбасс».

«На стульях сидеть больше 10 минут невозможно, парты все качаются-основание кривое. Или на нашей школе был эксперимент? А в последующих это уже учли? Сами бы попробовали хоть один урок выдержать…», — цитирует издание обращение горожанки.

Представитель администрации города заверил кемеровчанку, что ученические столы и стулья, закупленные в школу после капитального ремонта, проведенного в 2019 году и тогда же установленные в учебных кабинетах, имеют сертификат соответствия требованиям безопасности мебельной продукции.

При этом администрация школы признает частичную неустойчивость отдельных ученических столов и стульев в процессе их эксплуатации.

«В учреждении будут приняты меры по устранению выявленных недостатков», — прокомментировал представитель мэрии, не уточнив, как именно планируется решить проблему.